Sümela Manastırı teleferik ihalesi şubat ayında yapılacak
1 saat önce
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Sümela Teleferik Projesi ihalesinin 19 Şubat'ta yapılacağını söyledi.
Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu
, Sümela Teleferik Projesi ihalesinin 19 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Hiçbir teleferiğin bu kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:40
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