Son Dakika Haberleri: Sümela Manastırı teleferik ihalesi şubat ayında yapılacak

Sümela Manastırı teleferik ihalesi şubat ayında yapılacak

1 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Sümela Teleferik Projesi ihalesinin 19 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Sümela Manastırı teleferik ihalesi şubat ayında yapılacak, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Sümela Teleferik Projesi ihalesinin 19 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Hiçbir teleferiğin bu kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:40 

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon, Ekonomi
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