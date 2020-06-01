Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yapılan çalışmaları yerinde incelediler - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sümela Manastırı ile Altındere Vadisi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yürütülen restorasyon, yol ve otopark çalışmalarının son durumlarını inceledikleri ziyarete Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, ilgili il müdürleri ve daire amirleri de katıldı.



İncelemelerin ardından Sümela Manastırı restorasyonu ve Altındere Vadisi'nde yapılan yol çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "UNESCO'nun geçici dünya mirası listesinde olan kültürel mirasımız Sümela Manastırı ve içerisinde bulunduğu Altındere Vadisi, Trabzon'umuzun ve Karadeniz'imizin çok önemli bir turizm destinasyonu. Gerçekten çok kıymetli ve çok sayıda ziyaretçisi olan bir mekan. Sayın Valimizin başkanlığında manastırımızın restorasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Ayrıca Karayolları buranın ana yolu ile ilgili çok ciddi bir genişletme ve yenileme çalışması yapıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle girişten itibaren trafik yoğunluğunu azaltacak, transit gidecek olan araçlar için alternatif bir bypass yol oluşturuyoruz. Bir taraftan da buradaki trafik keşmekeşini, park problemini çözecek şekilde aşağıda büyük park alanları oluşturuyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında artık Sümela Manastırı'na sadece Büyükşehir'in araçları ile ring sistemi ile taşıma gerçekleştireceğiz" dedi.



Yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "İnşallah birkaç ay içerisinde ana yoldaki çalışma ile Büyükşehir'in yol ve otopark çalışması tamamlanacak. O zaman çok daha nezih bir ortamda daha rahat ve konforlu bir şekilde Sümela'ya ve bu bölgeye intikal sağlanmış olacak. Bu sezon Sümela Manastırı büyük bölümüyle açık ve ziyaretçilerini bekliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON