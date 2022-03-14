Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı ile güzergahında yer alan Altındere Vadisi, yoğun kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu. Bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri karla kaplandı.

Yine vadide yer alan Sümela Manastırı ve beyaza bürünen ormanlarla ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Ziyaretçilerden Muhittin Sayitbüyük, AA muhabirine, manastırın kar yağışı ile birlikte doğal güzelliğini görebilmek için geldiklerini söyledi.

Trabzon'a ilk defa geldiğini ifade eden Sayitbüyük, "Buraya kadar gelmişken bu doğal güzelliği görelim dedik. Daha önce fotoğraflardan Sümela Manastırı'nı takip etmiştik. Birazdan görecek olmanın da heyecanı içerisindeyiz. Burada da ciddi bir kar yağışı olduğunu gördük. Aracımızı girişte bıraktık ve bundan sonraki yolu da yürüyerek gitmek istedik." dedi.

Burhanettin Sırmalı ise Sümela Manastırı'na ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini anlatarak, "Manastır tadilatta artık en yakın nereden görebilirsek görmek istiyoruz. Yeşile olan bir hayranlığım var ama Karadeniz'in beyazı da ayrı bir güzelmiş. Özellikle kışın memlekete gidince daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.