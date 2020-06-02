Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları 4 yıldır sürüyor.

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı, System.String[]

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları 4 yıldır sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastır, normalleşme kapsamında sınırlı bölgeleri ile yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başladı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına mayıs ayında yeniden başlandı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

ZİYARETE AÇILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta ziyaret girişine kapatılan Sümela Manastırı, normalleşme kapsamında yeniden ziyaretçilere açıldı. Manastıra gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülecek ziyaretçiler, maskesiz içeri alınmayacak. Ziyaretçilerin artık sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerine göre ağırlanacağı manastırı, ilk gün az sayıda kişi ziyaret etti.

VALİ VE BERABERİNDEKİ HEYET ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sümela Manastırı'nın da içerisinde yer aldığı Altındere Vadisi'nde incelemelerde bulundu, yapımı süren yol ve duvar inşaatının yanı sıra restorasyon çalışmalarını inceledi. İncelemelerin ardından heyet, manastırı ziyaret edip, içerisinde ve yamaçlarda yürütülen çelik ağ örme çalışmaları hakkında firma yetkilerinden bilgi aldı.

'DAĞCILAR KAYALARI ÇELİK AĞLARLA ÖRÜYOR'

Ziyaret ve incelemelerin ardından konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgede 25 dağcının çelik halatlarla çalışmaları sürdürdüğünü kaydederek, "Restorasyon ile ilgili 25 dağcı ekibimiz, çelik ağlarla çalışmalara devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte Sümela Manastırı da doğal olarak ziyaret açıldı. Tabi ki, bunun belli kuralları var. Girişte maske, mesafe, izolasyon ile ilgili kurallar olacak. Bölgede bir taraftan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ana kaya kilise ziyaret edilebilir durumda. Son çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki süreçte orada ziyarete açılmış olacak. Bu süreç ister istemez buradaki restorasyonu uzattı. Önümüzde devam eden kayaların, çelik ağlarla güvenlik altına alınması çalışması zannediyorum yıl sonuna kadar devam edecek" dedi.

'ZİYARETE AÇILDI AMA ANA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise transit gidecek araçlar için alternatif yol oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Sümela Manastırı ve onun içinde bulunduğu Altındere Vadisi, Trabzon ve Karadeniz'in önemli turizm destinasyonu. Burası bizim için çok kıymetli. Kıymetine mütenasip bir alan yönetimini ortaya koymak istiyoruz. Restorasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Karayollarımız ana yol için yol genişletme çalışması yapıyor. Bir taraftan biz büyükşehir belediyesi olarak, trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif bir pay-pas oluşturmaya çalışıyoruz. Transit gidecek olan araçlar için. Buradaki park çeşme keşini kaldırmak için aşağıdaki alanda park oluşturuyoruz. İnşallah tamamlandığında manastıra araçlarımızla bir ring sistemiyle de taşıma gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde arkadaşlarımız özveriyle çalıştı. İnşallah bir kaç ay içinde ana yol ve büyük şehrin otopark çalışması tamamlanacak. O zaman çok daha rahat ve nezih ortamda, buraya intikal sağlanmış olacak. Bu sezon burası açık ve ziyaretçilerini bekliyor. Büyük bölümüyle artık ziyarete açıldı, ama ana çalışma biraz daha sürecek" diye konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.


Sümela Manastırı, Trabzon, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek         
15:02
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak         
14:47
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı         
14:44
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı         
14:41
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı         
14:38
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı         
14:27
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı         
14:24
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti         
14:24
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı         
14:16
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor         
14:15
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak         
13:38
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma         
13:33
Hükümetin Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu         
13:26
Fatih Terim, sosyal medya hesabından Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı         
13:20
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı         
13:18
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi         
13:16
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı         
13:13
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak         
13:12
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti         
13:12
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı         
13:07
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu         
13:07
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili         
13:06
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı         
12:57
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı         
12:51
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti         
12:50
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu         
12:40
Aç martı, koca fareyi tek hamlede mideye indirdi Aç martı, koca fareyi tek hamlede mideye indirdi         
12:38
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 15:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]