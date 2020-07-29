Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

TRABZON'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı, System.String[]

TRABZON'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla  tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarına ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşılırken, tarihi mekanın ziyarete açılması ilçe esnafının yanı sıra, turizm sektör temsilerini de sevindirdi.

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.HUMMALI RESTORASYON TAMAMLANDI2'inci etap restore çalışmalarının tamamlanmasıyla, yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı'nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Manastırda daha önce kapılı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtıldığı görüldü. 100 BİN TON KAYA ÇEKİLDİ24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda; manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitleme çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışmalarla; bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.  Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, manastırın korunması için her taraf çelik ağlarla örüldü. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının yapıldığı tarihi manastır; kurulan sistem sayesinde kaya düşme riskinden arındırıldı.UNESCO'DA KALICI LİSTEYE ADAYKaya tutucu bariyer sistemiyle, ziyaretçilerin iç mekanda güvenli bir şekilde ziyaret edilebilmeleri sağlandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda kalan yüzde 30'luk kısmın restore çalışmalarının da tamamlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefleniyor.RESTORASYON GÖRÜNTÜLERİNE İLGİÖte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarına ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Restore sürecine ait görüntüler, pek çok takipçinin beğenisini kazanırken, tarihi mekanın ziyarete açılması ilçe esnafının yanı sıra, turizm sektör temsilerini de sevindirdi.'ÇOK ETKİLENDİM'Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen Celal Yüksel, 'Gayet güzel olmuş. ıllardan sonra açılmış olması, ülkemize hayırlı olsun. Zaten tüm halkımız mutlu oldu, açıldığı için ilk kez geldim, gayet memnun olup etkilendim' dedi.Ziyaretçi Murat Yaslı, 'Güzel bir çalışma yapılmış. Bazı yerler açılmamış, inşallah o yerlerde bir dahaki gelişimizde o yerlerde açılmış olur. Ülkemiz adına güzel değerler bunlar, kıymetini bilmeliyiz' diye konuştu. Batman'dan Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen Emel Çınar da, 'Açılacağını duyunca çok mutlu olduk. Burayı görmek için geldik, çok heyecanlandım. Biraz eksikler var ama kesinlikle gelip, görülmesi gereken bir yer. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürler' ifadelerinde bulundu.Esnaf Mehmet Aktürk ise, manastırın açılmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, pandemi sürecinde durgunlaşan işlerinde yoğunluk beklediklerini ifade etti.SÜMELA MANASTIRI

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında riskli kayaların temizliği yapılan manastırın kapılarının ziyarete açılmasıyla turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.


Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:38

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Son Dakika

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse İran, askeri tatbikatında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi         
17:11
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu         
15:47
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor         
10:17
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir         
09:46
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı         
00:44
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 22:32:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei