SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI - Son Dakika

SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI

19.05.2021 09:27

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nın yer aldığı Altındere Vadisi üzerinde kır lokantası ve kır kahvesi inşa ediliyor.

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nın yer aldığı Altındere Vadisi üzerinde kır lokantası ve kır kahvesi inşa ediliyor. Temmuz ayında ziyarete açılacak manastırın ulaşım ve park sorununu çözen 2 otopark da hazır hale getirildi.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayında açılışı yapılması planlanan manastırın bulunduğu Altındere Vadisi üzerinde valilik, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliği ile kır lokantası, kır kahvesi ve dinlenme yerleri oluşturuluyor. Manastırın ulaşım ve park sorununu çözen 2 otopark da hazır hale getirildi.

'ÜLKE VE İLİMİZİN İMAJINA YAKIŞIR KARŞILAMA OLACAK'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Altındere Vadisi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde çalışmaları bitirilmesini hedeflediklerini söyleyen Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyemizle ulaşım başta olmak üzere otopark alanlarıyla, sosyal tesisleriyle manastıra gelen ziyaretçilerin ülkemizin ve ilimizin imajına yakışır şekilde ağırlanması için bölgenin hizmet standardının daha iyi yere taşınması adına bir planlama yaptık. 2 adet otopark alanı oluşturarak hizmete hazır hale getirdik. Ziyaretçilerimizin ulaşımını kolaylıkla sağlayabilmesi için minibüslerimizi tahsis ettik. Yöresel ürünlerin satışının yapılacağı noktalar en kısa zamanda tamamlanıp hazır hale getirilecek. Görüntü kirliliği oluşturan prefabrik yapıları kaldırdık. Karayolları, vadide asfaltlama çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Dere üzerinde bin 100 metrelik yürüyüş yolu var. Onun da ihalesi yakın zamanda yapılacak dedi.

'ZİYARETÇİLERE GÜZEL BİR KARŞILAMA OLACAK'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, Sümela Manastırı'na gelecek otobüsler ve binek araçlar orada park edecek. Sonrasında biz Büyükşehir Belediyesi olarak konforlu dolmuşlar koyduk. Şu an 23 adet ama ihtiyaca göre sayısı artırılabilir. Misafirlerimiz o dolmuşlarla ulaşım sağlayacak. Sümela Manastırı'na götürüp tekrar aynı otoparka getireceğiz. Otoparklarda insanların bazı sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alanlar da mevcut. belediye adına taşıma yapan şoförleri ve dolmuş sahiplerini bir eğitime tabi tutacağız. Buraya gelen ziyaretçilerimiz güzel bir karşılamayla muhatap olacaklar şeklinde konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI
SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI

Sümela Manastırı, Türkiye, Trabzon, Maçka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜMELA MANZARALI KIR KAHVESİ VE LOKANTASI - Son Dakika


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