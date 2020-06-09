Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret - Son Dakika

TRABZON'un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastırın bazı bölgeleri, normalleşme kapsamında ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra 10'arlı gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından birinci avluya kadar olan ilk kısım, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışması başladı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına mayıs ayında yeniden başlandı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

2 NOKTADA ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, normalleşme kapsamında 1 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı. Manastıra gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülecek ziyaretçiler, maskesiz içeri alınmıyor. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, 2 kontrol noktasında ateş ölçümü uygulanan ziyaretçilerini, 10'arlı gruplarla ağırlıyor.

PANDEMİ KURALLARI GEREĞİ ZİYARET

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, çalışmaların sürdüğü manastırın salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak ziyaret edilebildiğini belirterek, "Manastırda hızlı bir şekilde kaya ve taş düşmesini engelleme çalışmaları devam ediyor. Malum aynı zamanda içeride de restorasyon çalışmaları başladı. Bu yıl planlanan konjonktürde insanlar yine burayı ziyaret edebilecek. Yalnız bir fark olacak; ziyaretçiler hem sosyal mesafe hem pandemi kuralları gereği 10'arlı gruplar halinde bu ziyaretleri gerçekleştirebilecek. Belki de dezavantaj olarak düşündüğümüzde ziyaret süresi fazla olacağından daha az ziyaretçi alınacak. Ama geçen yıldan farklı olarak, kaya kilisesinin içine kadar ziyaretlere izin verilerek, en çok şikayet edilen 'geliyoruz, ama içerisine giremeden geri dönüyoruz' durumundan kurtulacağız" dedi.

'MASKE VE ATEŞ KONTROLÜ YAPILIYOR'

Sümela Manastırı gişe sorumlusu Songül Kara, ziyaretçilere ateş ölçümünü yaptıklarını ve maskesiz içeri alım yapmadıklarını belirterek, "İlk giriş gişesi aşağıda bulunuyor. Burada maske ve ateş kontrolleri sağlanıyor. Sümela girişine geldiklerinde de burada tekrar ateş kontrolü yapılıyor. Dezenfektan kullanımı ve maske kontrolleri sağlanan ziyaretçileri kabul ediyoruz" diye konuştu.

'GELMİŞKEN GÖRELİM DEDİK'

Manastırı, kurallara uygun şekilde ziyaret ettiğini anlatan Ferhat Yegin de, "Tekirdağ'dan memleketimiz Gümüşhane'ye tatil için geldik. Çocuklarım Sümela Manastırını hep televizyondan görüyordu. Gelmişken ziyaret etmek istedik. Tadilat nedeniyle manastırı gezemedik. İnşallah bir daha geldiğimizde tadilat tamamlanmış olur" dedi.

'İLK KEZ GELDİM'

Sümela Manastırını ilk kez yakından gördüğünü dile getiren Furkan Yegin ise "Sümela Manastırı'na ilk kez geldim. Böyle bir çalışma olduğunu bilmiyordum. Ama yine de ziyaret etmiş olduk. Çalışmaların bittiği zaman tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

- Trabzon