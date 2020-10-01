Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor - Son Dakika

Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor

Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Sümela Manastırı'nı bu yılın Eylül ayı itibariyle yaklaşık 140 bin kişi ziyaret etti Manastırın restorasyon çalışmalarının gelecek yılın Mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor Türkiye'nin inanç turizmi yönünden...

Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Sümela Manastırı'nı bu yılın Eylül ayı itibariyle yaklaşık 140 bin kişi ziyaret etti

Manastırın restorasyon çalışmalarının gelecek yılın Mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor

TRABZON - Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'na korona virüs salgınına ve devam eden restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçilerin ilgisi sürüyor.

Bu yılın 9 aylık döneminde Sümela Manastırını ziyaret edenlerin sayısı 140 bine yaklaşırken bir yandan da devam eden restorasyon çalışmalarında yavaş yavaş sona doğru geliniyor. Bölgede özellikle son 2 ayda havaların güneşli gitmesinin restorasyon çalışmalarını olumlu yönde etkilediği belirtilirken, özel olarak yurt dışından getirilerek kurulan bariyerlerin yer aldığı restorasyon çalışmalarında 2. etap ise sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Manastırın ayin yapıldığı avlu kısmındaki çalışmalar özel ekip tarafından titizlikle sürdürülürken, çalışmaların en geç önümüzde Mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürerken, manastırın bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılmıştı. Ziyaretçiler, manastırı birinci avluya kadar olan bölümünü kadar ziyaret ederken pandemi sürecine rağmen Sümela'ya ilginin azalmadığı gözlendi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz 2020 günü Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yapmıştı.

Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor
Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor
Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor
Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor
Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor
Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor

Sümela Manastırı, Trabzon, Türkiye, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sümela'ya ziyaretçi akını sürüyor - Son Dakika


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