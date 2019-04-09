Sümer Deresi'nin İstinat Duvarı Yıkıldı

SİİRT (AA) – Kurtalan ilçesinde Sümer Deresi'nin istinat duvarı taşkın dolayısıyla yıkıldı.

SİİRT (AA) – Kurtalan ilçesinde Sümer Deresi'nin istinat duvarı taşkın dolayısıyla yıkıldı.



2016 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edilen derenin istinat duvarları aşırı yağış nedeniyle çöktü.





Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, çökmenin olduğu bölgede incelemede bulunarak, DSİ Şube Müdürü Sedat Kaya'dan bilgi aldı.



Aydın, teknik ekibinin incelemesinin sürdüğünü belirterek, can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşın dere kenarına yaklaşmamasını istedi.

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