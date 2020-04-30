Sümer Ezgü, canlı yayında koltuktan düştü - Son Dakika

Sümer Ezgü, canlı yayında koltuktan düştü
7 saat önce
Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Kabataş Sohbetleri" adlı programa, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Duygu Canbaş'a konuk olarak bağlanan Sümer Ezgü, yayın sırasında oturduğu koltuktan düştü.
Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Kabataş Sohbetleri" adlı programa, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Duygu Canbaş'a konuk olarak bağlanan Sümer Ezgü, yayın sırasında oturduğu koltuktan düştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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