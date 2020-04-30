Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü - Son Dakika

Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü

ANTALYA'da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü. Ezgü'nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk, sunucu Duygu Canbaş da "Sümer iyi misin" diye seslendi. "İyiyim" diyerek, yerden kalkan Ezgü ve Canbaş, tabure kazasına birlikte güldü. Ezgü, daha sonra "Naklen yayınımız nasıl gitti? Çok komik, böyle bir kaza ilk defa oluyor. Harika. Çok güzeldi. Duygu bu da nazarlık olsun. Çok komik oldu. Unutulmaz bir an oldu" diyerek, uzun süre güldü.

Kazanın nedenini de anlatan Ezgü, "Ben dışarıdan geldim, alelacele yayına katıldım. Taburenin üstüne oturdum. Sandalye, diye arkaya dayandım. Arka da boş çıktı. Çok güzel" dedi.

Sümer Ezgü, canlı yayın sırasındaki kaza anını sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Ezgü'nün 'Ve koronalı günlerin ilk canlı yayın kazası tarihe geçti' notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kez izlendi.