Sümer Ezgü'den sağlık çalışanları için şarkı - Son Dakika

Sümer Ezgü'den sağlık çalışanları için şarkı

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüs sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına moral ve destek amaçlı şarkı besteledi.

Sümer Ezgü'den sağlık çalışanları için şarkı, System.String[]

TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüs sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına moral ve destek amaçlı şarkı besteledi.

Sümer Ezgü, sağlık çalışanlarının görüntülerinin yer aldığı klibi, 'Korona mücadelesinde canı pahasına çalışan tüm sağlık personelimize adanmıştır' notuyla tüm sosyal medya hesaplarında paylaştı. İnsanın kaybettiği şeyin değerini daha iyi anladığına dikkat çeken Ezgü, bugünlerde koronavirüs nedeniyle sağlığını kaybeden çok fazla insan olduğunu söyledi. Ezgü, "Sağlığımızın değerini daha iyi anlarken sağlığımız için çaba sarf eden sağlıkçıların da değerini çok iyi anlamamız gerekiyor. Büyük Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman demiş ya, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yüce Atatürk'ün de dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' Sağlık personeline yapılan saldırıları hiç hoş karşılamıyoruz. Onun için sağlık personelimize minnet ve saygılarımızı sunuyorum" diye konuştu.Ezgü'nün, sağlık personeli için hazırladığı şarkının sözleri şöyle; "Hasta düştü bedenim. Tut ellerimden kurtar ne olur. Beyaz melekler, hekimler benim için çarpan güzel yürekler. Siz var olun, sağlık olsun."


Türk Halk Müziği, Koronavirüs, Sümer Ezgü, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sümer Ezgü'den sağlık çalışanları için şarkı - Son Dakika

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