Son Dakika Haberleri: Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı'dan 'Hekimoğlu' düeti
Son Dakika Magazin Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı'dan 'Hekimoğlu' düeti - Son Dakika Magazin

Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı'dan 'Hekimoğlu' düeti

6 saat önce

OYUNCU Tamer Karadağlı, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün Antalya'daki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'ni ziyaret etti.

Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı'dan 'Hekimoğlu' düeti, System.String[]

OYUNCU Tamer Karadağlı, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün Antalya'daki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'ni ziyaret etti. İkili, birlikte 'Hekimoğlu' türküsünü söyledi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün, İstanbul'dan Antalya'ya yerleştikten sonra kurduğu ve bağlamadan piyanoya birçok enstrüman ile dans, halk oyunları, drama gibi kursların verildiği Sümer Ezgü Sanat Akademisi'ni, oyuncu Tamer Karadağlı ziyaret etti. 'İkinin Biri' adlı tiyatro oyunu için Antalya'ya gelen Tamer Karadağlı ile Sümer Ezgü, birlikte 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi.Sümer Ezgü, "Tamer Karadağlı oyununa davet etmişti, izlemeye gittik. Bugün de akademimizi ziyarete geldi. İstanbul'da ikimiz komşuyduk. Eskileri konuştuk. Zaten benim televizyon programım 'Sümer Ezgü ile Nazar Değmesin'e de bu hafta konuk olmuştu. Oyunları çok güzeldi gerçekten, son zamanda hiç bu kadar gülmemiştim. Ayrıca motosiklet tutkunu olduğumuz için bizi ziyaretinde Antalya'daki motosiklet grubuyla ilgili de sohbetler de yaptık, hem de birlikte müzik yaptık" dedi.


Tamer Karadağlı, Sümer Ezgü, Antalya, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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