Chp, Sümer Holding Üzerinden Sağlanan Tüm Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Meclis Araştırması İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Chp, Sümer Holding Üzerinden Sağlanan Tüm Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Meclis Araştırması İstedi

20.09.2022 12:47
Chp, Sümer Holding Üzerinden Sağlanan Tüm Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Meclis Araştırması İstedi

Sümer Holding üzerinden sağlanan tüm özelleştirmeler ile mevcut durumun ele alınarak araştırılması için hazırlanan araştırma önergesi TBMM'ye sunuldu. Önergeyi hazırlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonrası durum ve özelleştirme ile amaçlanan faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca buradan sağlanan kaynakların nerelerde, nasıl kullanıldığı ve kamu varlıkları nasıl eritildiğinin bu araştırma ile gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Sümer Holding üzerinden sağlanan tüm özelleştirmeler ile mevcut durumun ele alınarak araştırılması için hazırlanan araştırma önergesi TBMM'ye sunuldu. Önergeyi hazırlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonrası durum ve özelleştirme ile amaçlanan faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca buradan sağlanan kaynakların nerelerde, nasıl kullanıldığı ve kamu varlıkları nasıl eritildiğinin bu araştırma ile gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Araştırma önergesinde; Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında kurulan, 49 banka şubesinin yanı sıra 56 farklı sektörde hizmet verirken 2013 yılı itibariyle iştiraklerinin önemli bir bölümü özelleştirilen Sümerbank'ın Meclis'te araştırılması istendi. CHP Milletvekili Gürer'in hazırladığı, CHP milletvekillerinin desteğiyle TBMM'ye sunulan önergede; Sümerbank'ta 2003 yılı ve 2013 sonu itibariyle 11 işletme satılarak, 10 işletme devredilerek, 1 işletme kapatılmak suretiyle toplam 21 işletme, 16 mağaza, 11 bölge müdürlüğü, 14 iştirak, 304 bayi, 7 adet tedarik dağıtım ve depo müdürlüğü, 7 adet bölge şefliğinin özelleştirildiğini anımsatan Gürer, Sümerbank adının önce Sümerbank Holding A.Ş. ve sonra Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirildiği bildirildi. Önerge şöyle:

"ŞİRKETLER HOLDİNG İLE BİRLEŞTİRİLMEK SURETİYLE TÜZEL KİŞİLİKLERİ SONA ERDİRİLDİ"

"Holding'in özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bugüne kadar; 15 bağlı ortaklık ve şirket, 47 işletme, 45 iştirak hissesi, 1 marka, 3 tesis, 6 yarım kalmış tesis ve 390 mağaza özelleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın muhtelif olurları ile özelleştirme programındaki  kuruluşlardan; KÖYTEKS-Köyteks Yatırım Holding A.Ş.,AKSANTAŞ- Akdeniz Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş., Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş., TZDAŞ-Türkiye Zirai Donatım A.Ş., TÜMOSAN-Türk Motor Sanayi A.Ş., TURBAN-Turizm A.Ş., TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş, TDÇİ-Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş., SÜMERHALI-Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TTA Gayrimenkul A.Ş. gibi şirketler Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirildi. TBMM'den geçen torba yasalarla farklı kanunlar yeni kanunların içine nasıl ekleniyorsa özelleştirme sürecinde de Sümer Holding'in bünyesine çok sayıda kamu malı ve kuruluşun eklenerek farklı farklı devlet kurumlarının özelleştirmesi sağlandı."

YORUMLAR
500
Mersinli Esnaf: 'Bu Zamana Kadar Sağ Partiye Oy Verdim. Sülalem Sağcı Olmasına Rağmen Tamamen Solcu Sempatizanı Oldum, Bu Hükümetin Sayesinde' Mersinli Esnaf: 'Bu Zamana Kadar Sağ Partiye Oy Verdim. Sülalem Sağcı Olmasına Rağmen Tamamen Solcu Sempatizanı Oldum, Bu Hükümetin Sayesinde' CHP'li Erol: 'Muhalefetteyken Bunu Yapıyorsak, İktidarda Neler Yapacağımızı Düşünün' CHP'li Erol: 'Muhalefetteyken Bunu Yapıyorsak, İktidarda Neler Yapacağımızı Düşünün' İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp, Sümer Holding Üzerinden Sağlanan Tüm Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Meclis Araştırması İstedi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Chp, Sümer Holding Üzerinden Sağlanan Tüm Özelleştirmelerin Araştırılması İçin Meclis Araştırması İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement