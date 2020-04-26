Sümer İlkokulu yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika

24 Ocak'taki Sivrice depremi sonrası yıkım kararı verilen 29 okuldan biri olan Sümer İlkokulunda yıkım öncesi hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Sümer Parkı'nda yer alan okul binasının yerinin parka dahil edilmesini istiyor.



Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki Sivrice depreminden en fazla etkilenen illerin başında yer alan Malatya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 29 il için yıkım kararı verildi. Bu okullardan biri olan Sümer İlkokulu'nda da yıkım öncesi boşaltılan binanın kısa süre sonra yıkılacağı öğrenildi. 1946 yılında 5 derslikli olarak açılan ancak sonrasında ek dersliklerle büyütülen Sümer İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilince yıkım çalışmalarına başlanıldı. Yıkılacak binanın yerine yeni bir okul binasının yapılacağı açıklanırken, vatandaşlar ise alanın yeşil alana kazandırılmasını istiyor.



Kentin en büyük parkı olan Sümer Parkı içerisinde yer alan okul binasının yerinin yeşil alana dahil edilmesinin daha uygun olacağı görüşünü paylaşan vatandaşlar, yapılacak okul projesinin en fazla iki katlı olması veya mevcut okul alanının da yeşil alana katılması noktasında yetkililere çağrıda bulunuyor. - MALATYA