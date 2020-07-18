Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı - Son Dakika

Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı

Merkezefendi Belediyesi, ilk olarak Gümüşçaya kazandırdığı ardından Sevindik'te açılışını yaptığı Kadın Yaşam Merkezini şimdide Sümer mahallesinin açılışını gerçekleştirerek mahalleliye kazandırdı.

Merkezefendi Belediyesi, ilk olarak Gümüşçaya kazandırdığı ardından Sevindik'te açılışını yaptığı Kadın Yaşam Merkezini şimdide Sümer mahallesinin açılışını gerçekleştirerek mahalleliye kazandırdı.

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Gerçekleştirilen açılış törenlerine Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve vatandaşlar eşlik etti.


Denizli, Sümer mahallesinde düzenlenen törende Sümer Mahallesi'nde bulunan Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi törenle açıldı. Açılışı gerçekleştirilen merkez birçok alanda faaliyet gösterecek. Pandemi nedeni ile açılışı ertelenen merkezin töreninde Başkan Şeniz Doğan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar gerçekleştirdiği konuşmanın ardından protokol üyeleriyle beraber açılış kurdelesini kesti. Sonrasında vatandaşlarla birlikte Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri gezen Başkan Doğan öğretmenlerden bilgi aldı.


"Sümer mahallesi'ne poliklinik ve düğün salonu"


Her zaman Merkezefendililerin yanında olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Sümer Mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda küçük bir poliklinik açmayı düşünüyoruz. Gerek gündüz gerek gece bu konuda sıkıntılar çektiğinizi söylediniz. Bizler de bu sorunu çözerek, polikliniğimize hizmetinize açmak istiyoruz. Gençler, en mutlu günlerinde düğün parası derdini düşünerek perişan oluyorlar. Bugün itibariyle Sümer Düğün Salonumuzun ihalesi yapıldı. 3. sanayi'ye yakın bir yerde inşaata başlıyoruz. Eylül ayında kazmayı vuracağız" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı - Son Dakika
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