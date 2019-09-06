Son Dakika Haberleri: Sümer Mahallesi, mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon oldu
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Sümer Mahallesi, mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon oldu

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası şampiyonu Sümer Mahallesi oldu.

Sümer Mahallesi, mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası şampiyonu Sümer Mahallesi oldu. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi.


Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Kapadokya Sentez Hali Sahada gerçekleştirilen Turnuvanın son gününde, 3.lük müsabakasında Bekdik Mahallesi ile Yeni Mahalle, final müsabakasında ise Sümer Mahallesi ile Güzelyurt Mahallesi karşı karşıya geldi. Müsabakalar sonunda Sümer Mahallesi 1. Olurken 2. Güzelyurt Mahallesi ve 3. Bektik Mahallesi oldu.


Turnuvada ayrıca Kapucubaşı Mahallesi futbol takımı 'En Centilmen Takım' seçildi.


Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Rasim Arı, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir tarafından verildi.


Dereceye giren takımları tebrik ederek turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi olarak mahalleler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin hedeflendiği bu organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. - NEVŞEHİR

Sümer Mahallesi, Nevşehir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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