Sümer Mahallesi Yeni Park Alanına Kavuşuyor
20 dakika önce
Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde yaptırılması planlanan çocuk oyun alanı ve dinlenme parkının yapım çalışmalarına başlandı.
Nevşehir
Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi
'nde yaptırılması planlanan çocuk oyun alanı ve dinlenme parkının yapım çalışmalarına başlandı.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sümer Mahallesi'nde yapımına başlanılan çocuk oyun alanı ve dinlenme parkında kamelyalar, çocuk oyun grubu ve kondisyon alanı yer alacak. Otomatik sulama sistemi ile sulanabilecek yeni çocuk oyun alanı ve dinlenme parkındaki çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete kazandırılacak. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
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