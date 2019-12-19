Sümer Mahallesinde bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sümer Mahallesinde bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika

Sümer Mahallesinde bozuk yollar onarılıyor

6 saat önce

Mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında Sümer Mahallesi'nde bulunan belediye ekipleri, mahalle içerisindeki bozuk yolları ve kaldırımları onararak boş arazilerde görüntü ve çevre kirliliğine karşı temizlik çalışması yapıyor.

Sümer Mahallesinde bozuk yollar onarılıyor, System.String[]

Mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında Sümer Mahallesi'nde bulunan belediye ekipleri, mahalle içerisindeki bozuk yolları ve kaldırımları onararak boş arazilerde görüntü ve çevre kirliliğine karşı temizlik çalışması yapıyor.


Çok sayıda personel ve iş makinesi ile Sümer Mahallesi'nde bulunan belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri buradaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak mahallenin altyapı ve üstyapı problemlerini belirleyerek çalışmalarına başlayan ekipler, mahalle içerisinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen mıntıka temizliği ile birlikte vakumlu yol süpürme ve yıkama araçları ile mahalle içerisindeki sokakları ve parkları temizleyen belediye ekipleri, ağaçlar için bakım ve mevsimlik budama işlemi de yaptı.


Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan çalışmalarda ayrıca sokaklardaki bozuk yol ve yaya kaldırımlarının onarımını da gerçekleştiren belediye ekipleri, hafta sonuna kadar mahallenin eksikliklerinin giderilmesi için mesaisini sürdürecek. - NEVŞEHİR

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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