Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek - Son Dakika

Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek

31.03.2021 10:22
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Sümerpark'ta iyileştirme çalışmaları kapsamında ekipler çalışmalara başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Sümerpark'ta iyileştirme çalışmaları kapsamında ekipler çalışmalara başladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yer alan ve 18 futbol sahası büyüklüğündeki Sümerpark Büyükşehir'e devredildi. Sümerpark'ta Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi çalışmaları birlikte devam edecek. Sümerpark'ın Büyükşehir'e geçmesiyle birlikte park içinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Parkın eksiklerinin tamamlanması ve yıpranmış alanların yenilenmesi için harekete geçen Park Bahçeler ve Fen İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

"Parka Büyükşehir eli değecek"

Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler ilk olarak çim biçme ve çırpma çalışması, tehlike arz eden ağaç dallarının budaması, çiçek dikimi, çocuk oyun alanların düzeltilmesi, boyanması işlemlerine başladı. Çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanı içine yeni ve modern oyun grupları eklenecek. Yeni oyun grupları ile birlikte zemin iyileştirme çalışması da yapılarak çocuklar için daha güvenli ve eğlenceli zaman geçirecekleri bir ortam oluşturulacak.

"Koşu pisti, yürüyüş ve bisiklet yolları yenilenecek"

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de park içindeki mevcut yolların yenileme çalışması yapacak. Koşu pisti, yürüyüş ve bisiklet yollarının zemin iyileştirme çalışması yapılarak parkın spor yapacak vatandaşlar içinde kullanışlı hale getirilmesi sağlanacak.

"Bu parkın Atatürk'ün manevi emaneti olduğunu vatandaşlarımıza hissettireceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Nazilli'deki yaşamın daha kaliteli ve konforlu hale gelmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalışıyoruz. Bir yandan yolları sıcak asfaltla buluşturuyoruz, bir yandan alt yapıyı yeniliyoruz. Bunların dışında şimdi bizler için manevi değeri yüksek olan bir yerde hizmet edecek olmak, bizleri mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Sümerbank Basma Fabrikası'nın bir parçası olduğunu düşündüğümüz bu park, bizleri manevi olarak etkiliyor. Bu park ve içinde yer alan tesislerle hem halkımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz, hem de bu parkın Atatürk'ün manevi emaneti olduğunu vatandaşlarımıza bir kere daha hissettireceğiz. Sümerpark'taki çalışmalarımızı Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ile birlikte sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek
Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sümerbank'a Aydın Büyükşehir Belediyesi eli değecek - Son Dakika


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