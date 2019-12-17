Sümerevler Mahallesinde temizlik seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sümerevler Mahallesinde temizlik seferberliği - Son Dakika

Sümerevler Mahallesinde temizlik seferberliği

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Sümerevler Mahallesinde temizlik seferberliği, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin tüm mahallelerinde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Son olarak Sümerevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla ilgili bilgi veren yetkililer, 58 personelin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik seferberliğinde tüm sokakların tek tek temizlendiğini belirtti.


Yetkililer, "Her gün, sabah erken saatte başladığımız çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu rutin çalışmaların yanında sürdürdüğümüz temizlik seferberliği kapsamında da bütün mahallelerimizde genel temizlik çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda Sümerevler Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda 58 personelimizle tüm sokakları tek tek temizledik" diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve temizlik personeline teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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