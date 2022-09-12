Sümeyra Teymur'dan internet hızı vurgusu "Daha yüksek hızda internet istiyoruz."

İnternet kullanımı ülkemizde her geçen gün yaygınlaşıyor ve buna bağlı olarak da alt yapı gereksinimleri artıyor. Mevcut alt yapının ülke ihtiyaçlarını karşılamadığı görülürken konu ile ilgili olarak Sümeyra Teymur çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teymur, "Daha yüksek hızda internet istiyoruz" diyerek alt yapının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"İNTERNET HIZIMIZ ÇOK GERİLERDE"

Sümeyra Teymur Hootsuite'in verileri ile ülkemizin internet hızı, internet adaptasyonu ve internet kullanım sürelerini paylaştı. Teymur"Hootsuite'in yayınladığı 'Temmuz 2022, Global İnternet Kullanımı' raporuna göre, Türkiye'nin internet adaptasyonu %82. Günlük internet kullanım süremiz 07:45 dakika ve bunun %58'ini mobil cihazlarımızdan gerçekleştiriyoruz. Bütün bu rakamlarda sıralamalarda en üstlerdeyiz. Buna rağmen internet hızımız 31.50 puan ile çok gerilerde." dedi.

İNTERNET SAĞLAYICILARA ELEŞTİRİ

Sümeyra Teymur açıklamasının devamında "Bu durumun Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un utancı olduğunu düşünüyorum. Ki büyük şehirlerde yaşayanlar yine çok şanslı. Kırsal kesimlere gittiğinizde durum iyice vahimleşiyor. Daha yüksek hızda internet kullanmayı hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte,'Temmuz 2022, Global İnternet Kullanımı' raporundan detaylar: