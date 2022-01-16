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SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR - Son Dakika

SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR

16.01.2022 11:13

MERSİN'de beş yıl önce milyonda bir görülen akciğer hastalığı olan Pulmoner Alveoler Proteinozis hastalığına yakalanan ve oksijen makinesine bağlı yaşayan Sümeyye Bingöl (9), yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, tek hayalinin okula gitmek olduğunu söyledi.

MERSİN'de beş yıl önce milyonda bir görülen akciğer hastalığı olan Pulmoner Alveoler Proteinozis hastalığına yakalanan ve oksijen makinesine bağlı yaşayan Sümeyye Bingöl (9), yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, tek hayalinin okula gitmek olduğunu söyledi.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan 2 çocuklu imam Ahmet Bingöl (36) ve ev kadını Ayşe Bingöl (30) çiftinin ikinci çocukları Sümeyye, 5 yıl önce milyonda bir görülen akciğer hastalığı olan Pulmoner Alveoler Proteinozis hastalığına yakalandı. Sürekli hastanede akciğeri temizlenen Sümeyye, oksijen makinesine bağlı yaşamaya başladı. Evden çıkamayan, yaşıtları gibi koşup oynayamayan Sümeyye, okula gidemediği için de eğitiminden mahrum kaldı.

Baba Ahmet Bingöl, kızının hastalığı karşısında çaresiz kaldığını kaydetti. Bingöl, Kızım 3 yaşındayken belirtiler ortaya çıktı. Doktorlar ilk başlarda hastalığını teşhis edemedi. Kızım günden güne eriyordu, zayıflıyordu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda Pulmoner Alveoler Proteinozis diye bir hastalık tespit edildi. Bizi Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde sevk ettiler. Orada belli aralıklarla akciğer yıkaması yapılıyor? dedi.

'ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR, ÇARESİSİZ'

Ahmet Bingöl, 'Milyonda bir görülen hastalıkmış, tedavisinin olmadığını söylüyorlar. Hastalığın tedavisinde kullanılabilecek bir ilaç da yok. Kızım 5 yıldır bu hastalığı çekiyor. Tekerlekli sandalyede oksijen cihazına bağlı yaşıyor. Dışarı çıkmak, koşmak, okula gitmek istiyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Kimseden maddi destek beklemiyoruz sadece kızım iyileşsin istiyorum. Elimiz kolumuz bağlı hastanelere gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir tedavisi var mı, yurt dışında ilaç bulabilir miyiz Bu konuda devlet büyüklerimizden, Sağlık Bakanlığımız'dan destek bekliyoruz' diye konuştu.

Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen Sümeyye de, tek hayalinin okula gitmek olduğunu dile getirdi.

SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR
SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR
SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR
SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR

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Bingöl, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜMEYYE, 5 YILDIR OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR - Son Dakika
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