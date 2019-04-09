Son Dakika Haberleri: Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile döndü

Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile döndü

15 dakika önce

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile döndü, System.String[]
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:59 

Ekonomi
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