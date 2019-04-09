Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile döndü
15 dakika önce
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.
Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı
, ABD
'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:59
Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Döndü
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