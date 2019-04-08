Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Dönüyor
5 dakika önce
Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti.
Avrupa
şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı
, ABD
'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.
Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:50 Kaynak: AA
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