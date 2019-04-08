Son Dakika Haberleri: Sümeyye Boyacı'dan ABD'de Altın Madalya

Sümeyye Boyacı'dan ABD'de Altın Madalya

33 dakika önce

19 ülkeden toplam 160 sporcunun katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde Türkiye'yi Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı temsil etti.

Sümeyye Boyacı'dan ABD'de Altın Madalya, System.String[]
19 ülkeden toplam 160 sporcunun katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde Türkiye'yi Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı temsil etti. 16 yaşındaki milli sporcu, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı. 

Indianapolis kentindeki yarışları, bölgede yaşayan Türkler de takip etti. Yaklaşık 20 Türk taraftar genç yüzücüye mücadeleler boyunca tribünden destek verdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:25 Kaynak: DHA

Sümeyye Boyacı, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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