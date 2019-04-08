Sümeyye Boyacı'dan ABD'de Altın Madalya
33 dakika önce
19 ülkeden toplam 160 sporcunun katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde Türkiye'yi Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı temsil etti.
19 ülkeden toplam 160 sporcunun katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri
'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde Türkiye
'yi Avrupa
şampiyonu bedensel engelli milli yüzücü Sümeyye Boyacı
temsil etti. 16 yaşındaki milli sporcu, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.
Indianapolis kentindeki yarışları, bölgede yaşayan Türkler de takip etti. Yaklaşık 20 Türk taraftar genç yüzücüye mücadeleler boyunca tribünden destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:25 Kaynak: DHA
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