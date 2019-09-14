Son Dakika Haberleri: Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
Son Dakika Spor Haber

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

20 dakika önce

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu, System.String[]

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada finale yükselen Sümeyye Boyacı, finalde dünya ikinciliğini elde etti. Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finallerinde Türkiye'yi temsil etti.


Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kadınlarda 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.


Erkeklerde mücadele eden Beytullah Eroğlu ise 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6'ncı sırada noktaladı.

Sümeyye Boyacı, İngiltere, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türk finale yükseldi
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 22:00:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]