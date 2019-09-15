Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
1 saat önce
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. 16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı.
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.
16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:15
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