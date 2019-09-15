Son Dakika Haberleri: Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

1 saat önce

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. 16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı.

Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, System.String[]

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.


16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı.

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Sümeyye Boyacı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:15 
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Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
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