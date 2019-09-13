Son Dakika Haberleri: Sümeyye Boyacı: "Türk'ün gücünü gösterelim istiyorum"
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Sümeyye Boyacı: "Türk'ün gücünü gösterelim istiyorum"

1 saat önce

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, yarın Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Londra'da gerçekleşecek 50 metre sırt üstü yarışları öncesi, "İnşallah Londra'da tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinleteceğiz.

Sümeyye Boyacı:

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, yarın Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Londra'da gerçekleşecek 50 metre sırt üstü yarışları öncesi, "İnşallah Londra'da tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Türk'ün gücünü gösterelim istiyorum" dedi.


Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası Londra'da devam ediyor. Yarın 50 metre sırt üstü yarışlarında mücadele edecek milli sporcu Sümeyye Boyacı, mücadeleler öncesi değerlendirmelerde bulundu. Londra'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını yarınki yarışları izlemeye davet eden milli yüzücü, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Uzun uğraşlar, büyük çabalar sonucu buralara geldik. Yarışa uzun kamp dönemleriyle evime gitmeyerek, yaz tatilimi kamp merkezlerinde geçirerek hazırladım. Sponsorlarım sayesinde tüm dünya serilerine katıldım. Bu beni çok geliştirdi ve aynı zamanda rakiplerimin durumunu gördüm, değerlendirdim. Ayın 14'ünde cumartesi günü sırt üstü yarışım var. İnşallah Londra'da tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğum zaman Londra'da tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinletirken, Londra'daki bütün Türkleri bekliyorum. Türk'ün gücünü gösterelim istiyorum" dedi.


Boyacı, Londra'da bulunan Türk vatandaşlarını yarınki yarışlara davet etti. - LONDRA

Sümeyye Boyacı, Londra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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