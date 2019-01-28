Sümeyye Boyacı Türkiye Şampiyonası'ndan Altın Madalya İle Döndü

S5 kategorisinde 3 farklı dalda yüzen milli sporcu; 50 metre serbest yarışını 46 saniyede, 100 metre serbest yarışını 1,42 saniyede ve 50 metre sırtüstü yarışını 45 saniyede tamamlayarak şampiyonayı 3 birincilikle bitirdi.

"Türkiye Şampiyonası'ndan aldığım madalyalar benim için çok önemli, oldukça mutlu ve gururluyum. Şimdi yurtdışı hedeflerim için daha motiveyim. Dünya şampiyonluğu için hazırım" açıklamalarıyla duygularını ifade eden ve "Türkiye Şampiyonu" olmanın haklı gururunu yaşayan Sümeyye Boyacı; Ana Sponsoru Bursa Kebap Evi'nin desteği ile Amerika, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde gerçekleşmesi planlanan uluslararası şampiyonlara hazırlanıyor ve dünya şampiyonluğu hedefine emin adımlarla ilerliyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki başarısıyla adını duyuran Sümeyye Boyacı, 2019 yarışlarına hızlı başladı. İlk olarak 24-27 Ocaktarihleri arasında Aksaray'da gerçekleşen 2019 Türkiye Şampiyonası'na katılan ve şampiyonada 3 farklı branşta yüzen milli yüzücü; 50 metre sırtüstü yarışını 46 saniyede, 100 metre serbest yarışını 1.42 saniyede ve 50 metre serbest yarışını 45 saniyedebitirerek birinci oldu. Türkiye Şampiyonası'ndan açıklama yapan Sümeyye Boyacı; " Spor iletişim için en önemli araç. Biz imkan verildiğinde, spor faaliyetlerimizle ve başarılı sporcu arkadaşlarımızla Türkiye'yi dünyada temsil ediyor ve şampiyonluklar getiriyoruz. Bu konuya özellikle değinmek istiyorum ki, sporculara verilen destek arttıkça başarılar da artıyor ve biz dünyayla daha sağlıklı iletişim kuruyor, ülkemize daha büyük başarılar getiriyoruz. Ben bana verilen kısıtlı imkanlarla Avrupa Şampiyonu oldum, şimdi ana sponsorum Bursa Kebap Evi sayesinde daha büyük başarılar hedefliyor ve destekleriyle daha çok alanda yarışa dahil olabiliyorum. Aslında her şey çok basit. Yarışa katılmazsanız, kazanamazsınız. Pek çok yarışa katılım spora ve sporcuya yapılan desteklerle mümkün oluyor." ifadeleriyle sponsorluğun önemini vurguladı.