Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Kadınlarımızın siyasete aktif katılımı kaçınılmazdır"

AKSARAY - Kadın ve Demokrasi Derneği 45'inci temsilciliğini Aksaray'da açtı.

KADEM'in Aksaray Temsilciliğinin açılışı bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Programa katılan KADEM Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yaptığı konuşmasında kadıların önemine değindi.

KADEM Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Malumunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Bu bağlamda KADEM olarak kadınlarımızın siyasete aktif katılımının biz tüm gücümüzle destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Yakın tarihimizde toplumumuzun her kesiminden kadının demokrasi sürecine katılım göstererek nasıl büyük başarılara imza attıklarına hep birlikte şahit olduk. Ülkemizin her bir köşesinde toplumsal kalkınmanın daha da iyi noktalara gelmesi için kadınlarımızın siyasete aktif katılımı kaçınılmazdır. Yalnızca aile hayatı değil, hayatın her alanı kadınlar ve erkekler için müşterek ise, karar verme mekanizmaları da müşterek olmalıdır. Bu fikirleri bugün Aksaray'a bir tohum olarak bırakıyoruz. İnanıyorum ki kısa zamanda bunlar filiz verecek, tüm temsilciliklerimiz gibi Aksaray temsilciliğimiz de örnek projelere imza atacaktır" dedi.

KADEM temsilcilik açılış törenine, Aksaray Valisi Ali Mantı, KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Aksaray Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Seyfullah Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından KADEM'in açılış kurdelesi kesildi.

