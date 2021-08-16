Sümeyye Teke, Karate Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda - Son Dakika

35 ülkeden 1008 sporcunun katılacağı şampiyonada Manisa BBSK'lı karateci Sümeyye Teke, 68 kg kumitede mücadele edecek.

Avrupa Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası, 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek. 35 ülkeden 1008 sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyesporun başarılı karetecisi Sümeyye Teke de, Milli Takım forması altında madalya mücadelesi verecek. 68 kiloda kumitede yarışacak olan Sümeyye Teke; Şanlıurfa'da düzenlenen Ümit Genç Milli Takım Seçme müsabakalarında rakiplerini yenerek, Avrupa arenasında boy gösterme fırsatını yakalamıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Avrupa Şampiyonası'na katılan Milli Takımımıza başarılar dilerken, Sümeyye Teke ile gurur duyduklarını ifade etti.