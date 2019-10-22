Son Dakika Haberleri: Sümeyye Yılmaz: Kayıp eşim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Sümeyye Yılmaz: Kayıp eşim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktı

Sümeyye Yılmaz: Kayıp eşim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktı

1 saat önce

Ankara’da yaşayan ve sekiz ay önce kayıplara karışan Mustafa Yılmaz'ın emniyet müdürlüğünde olduğu açıklandı.

Sümeyye Yılmaz: Kayıp eşim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktı, System.String[]

Ankara'da yaşayan ve sekiz ay önce kayıplara karışan Mustafa Yılmaz'ın emniyet müdürlüğünde olduğu açıklandı.


Yımaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kendisini aradığını ve eşinin gözaltında olduğunun söylendiğini yazdı.

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Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 
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