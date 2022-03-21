Sumi'de Kimyasal Tesiste Amonyak Sızıntısı Meydana Geldi - Son Dakika
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Sumi'de Kimyasal Tesiste Amonyak Sızıntısı Meydana Geldi

21.03.2022 10:12

- Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.

- Sumi'de kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi

KİEV - Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğu açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, yeni bir açıklama yaptı. Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30'da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi. Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.

Sumi'de Kimyasal Tesiste Amonyak Sızıntısı Meydana Geldi
Sumi'de Kimyasal Tesiste Amonyak Sızıntısı Meydana Geldi
Sumi'de Kimyasal Tesiste Amonyak Sızıntısı Meydana Geldi

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Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi! Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi! Rus birlikleri, Kiev'de AVM'yi vurdu Rus birlikleri, Kiev'de AVM'yi vurdu 'Bir Bayraktar TB-2 Dahil 6 SİHA Daha Düşürdük' 'Bir Bayraktar TB-2 Dahil 6 SİHA Daha Düşürdük'

Kimyasal, Ukrayna, Sumi, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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