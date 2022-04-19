Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor

19.04.2022 09:43

Rusya beklemediği bir şekilde Ukraynalı halkın direnişiyle karşılaşınca, bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Rusya beklemediği bir şekilde Ukraynalı halkın direnişiyle karşılaşınca, bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Bu kentlerden biri olan Sumi'de, Rusya'nın yeniden saldırı ihtimaline karşı askeri hazırlık sürüyor.

Gönüllülerden oluşan yerel güçler, ellerinde gerçek silahlar olmasa da paintball tabancalarıyla savunma talimleri yapıyor.

Ukrayna'nın kuzeydeki direnişini kıramayan Rusya, dikkatini ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.

Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor - Son Dakika
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