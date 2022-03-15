Sumi'den tahliyeler başladı - Son Dakika
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Sumi'den tahliyeler başladı

15.03.2022 10:55

- Sumi'den tahliyeler başladı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Sumi kentinde vatandaşlar tahliye ediliyor.

- Sumi'den tahliyeler başladı

SUMİ - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Sumi kentinde vatandaşlar tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 20. gününde de sürüyor. Ukraynalılar, barınaklara ve metro istasyonlarına sığınırken, pek çok kişi de Ukrayna'yı terk ederek komşu ülkelere geçiyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde vatandaşların tahliyesine devam edilirken, Sumi kentinde de yeniden başlayan tahliyelerle birlikte Ukraynalılar kentten ayrılıyor. Vatandaşların tahliyesi, çok sayıda otobüs ve sivil araçlarla gerçekleştiriliyor.

Sumi'den tahliyeler başladı
Sumi'den tahliyeler başladı
Sumi'den tahliyeler başladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sumi'den tahliyeler başladı - Son Dakika


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