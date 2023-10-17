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Sumo güreşçisi grubunun bindiği uçak kalkamadı - Son Dakika

Sumo güreşçisi grubunun bindiği uçak kalkamadı

Son Güncelleme: 17.10.2023 19:00

Japonya'da bir festivale gitmek isteyen sumo güreşçilerinin bindiği uçak fazla ağırlık nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Sumo güreşçileri için hava yolu şirketi ek sefer koydu.

Japonya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Japan Airlines, Tokyo'dan Osaka'ya seyahat eden sumo güreşçilerinin, güvenli bir şekilde uçamayacak kadar ağır oldukları endişesiyle ekstra bir sefer düzenledi.

SUMO GÜREŞÇİLERİ İÇİN EK SEFER

Japan Airlines, tarifeli bir uçakta seyahat etmek isteyen sumo güreşçilerinin, fazla kiloları nedeniyle kaynaklanan yakıt kapasitesi eksikliğini bahane göstererek ek sefer düzenleme kararı aldı.

Sumo güreşçisi grubunun bindiği uçak kalkamadı, hava yolu şirketi ek sefer düzenledi

ORTALAMA 120 KİLO CİVARINDALAR

Kiloları ortalama 120 kilo civarında olan sumo güreşçilerinin, Tokyo'ya dönüşleri için de ek sefer düzenleneceği öğrenildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Turizm

Japonya, Tokyo, Turizm, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Turizm Sumo güreşçisi grubunun bindiği uçak kalkamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sumo güreşçisi grubunun bindiği uçak kalkamadı - Son Dakika
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