Son Dakika Haberleri: Sumudica: "Ali Şansalan, Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli..."
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Sumudica: "Ali Şansalan, Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli..."

36 dakika önce

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Sumudica:

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.


Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:


"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."


Ali Şansalan, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:56 
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