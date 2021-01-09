Sumudica: "Arabistan'dan gelen teklifi reddettim" - Son Dakika

Sumudica: "Arabistan'dan gelen teklifi reddettim"

09.01.2021 17:29

- Sumudica: "Arabistan'dan gelen teklifi reddettim" Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Ben oyunculara cebimden 80 bin Euro prim dağıttım" "Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam" Süper Lig'in 18.

- Sumudica: "Arabistan'dan gelen teklifi reddettim"

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"Ben oyunculara cebimden 80 bin Euro prim dağıttım"

"Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam"

SİVAS - Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, "Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Ben sezon sonuna kadar burada kalacağım. Sezon sonundan sonra ne olur bilmem. Kontratım sezon sonunda bitiyor. Evet Arabistan'dan teklif vardı ama ben bu teklifi reddettim" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından stadyum çıkışında açıklamada bulundu. Sumudica, "Bütün büyük takımlar kaybetti. Milan kaybetti. Bayer Munih kaybetti. Herkes kaybedebilir. Bu zaman gelebilir kaybetmek için. Problem bu değil. Ama nasıl kaybettiğimiz önemli. Kenan'ın yüzde yüz penaltı pozisyonu vardı, verilmedi. Attıkları ilk golde hem Oğuz'a hem de Muhammed'e iki kere faul vardı. Sivas'ı tebrik ediyorum. Maçı kazandılar ama Sivasspor'un hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Şu ana kadar iyi bir lig çıkarttık. Ama bir şeye değinmek istiyorum. Sosyal medyadan benim hakkımda konuşulan çok fazla şeyler oldu. Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum. Bu bir gerçek değil, doğru değil. Eğer paranın peşinden koşsaydım şu an başka yerde, başka takımın hocası olurdum. İlk önce bütün Türkiye'nin, sonra taraftarımızın ve şehrin bilmesini istediğim bir şey var, maçtan önce herkesin karşılaşmaya konsantre olması gerekirken maçtan önce kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni kontrat teklif ettiği söylendi. Bu doğru değil. Başkanımla dün bir toplantı yaptık. Başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin Euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp içinde istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler. Daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin Euro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin Euro'yu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin Euro. Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum" dedi.

"Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum"

Türkiye'ye çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü Sumudica, "Geçen hafta ligde birinci sıraya yükselmiştik. Şimdi takımımız üçüncü sırada. Başarı yakalamış bir hocaya bunun yapılmasını anlayamıyorum. Bunu bütün Türkiye'nin bilmesini istedim. Her zaman insanların yüzüne söylerim. Ben Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Ben bu ülkeyi seviyorum, bu sezon sonuna kadar kalacağım burada. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam. Çünkü bana saygı göstermiyorlar" ifadesini kullandı.

"Benim başarımın ödülü bu mu?"

Bir gazetecinin 'para problem değil diyor ancak bütün konuşmaları parayla ilgili. Prim verdim diyor, kulüp prim vermedi diyor' şeklindeki sorusu üzerine Sumudica, "Takım küme mi düşüyor yani. Benim yaptıklarım ortada. Benim başarımın ödülü bu mu? Maaşımın yüzde 10 düşürülmesi. Eğer size maaşınızın düşürme teklifi gelseydi siz işinize devam eder miydiniz?" yanıtını verdi.

"Arabistan'dan teklif geldi"

Arabistan'dan teklif geldiğinin sorulması üzerine ise Sumudica, "Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Ben sezon sonuna kadar burada kalacağım. Sezon sonundan sonra ne olur bilmem. Kontratım sezon sonunda bitiyor. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de para ver' demesini anlamıyorum. Evet Arabistan'dan teklif vardı ama ben bu teklifi reddettim" cevabını verdi.

Sumudica, konuşmasının sonunda, "Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim" demesi üzerine bir basın mensubu 'Şu an parası yok mu?' diye sordu. Sumudica bunun üzerine ise, "Kulübe yardım edeceğim" şeklinde cevap verdi.

Hakemlere tepki gösterdi

Öte yandan teknik direktör Sumudica, stadyum çıkışında hakemlere tepki gösterdi. Sumudica, hakemlere stadyumdan ayrılırken tepki amaçlı alkışladı.

Sumudica: Arabistan'dan gelen teklifi reddettim
Sumudica: Arabistan'dan gelen teklifi reddettim
Sumudica: Arabistan'dan gelen teklifi reddettim
Sumudica: Arabistan'dan gelen teklifi reddettim

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Türkiye, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sumudica: 'Arabistan'dan gelen teklifi reddettim' - Son Dakika Spor


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