Sumudica'dan çifte imza! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sumudica'dan çifte imza! - Son Dakika Spor

Sumudica'dan çifte imza!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, devre arası transfer döneminde ilk imzalarını iç transferdeki oyuncularına attırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, devre arası transfer döneminde ilk imzalarını iç transferdeki oyuncularına attırdı.


Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Özer ile bir araya gelerek, sözleşmesini bir yıl daha uzattı.


Gaziantep ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini ise 3 yıl uzattı.


Açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon devre arası katılan ve şampiyonluk sevinci yaşamayı da başaran Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ı tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.


Mehmet Büyükekşi, Kenan Özer, Sekreter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:41 
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