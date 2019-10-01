Son Dakika Haberleri: Sumudica'dan hakeme tepki
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Sumudica'dan hakeme tepki

9 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Sumudica'dan hakeme tepki, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."

Ali Şansalan, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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