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Sumudica dejavu yaşıyor

1 saat önce

Rumen çalıştırıcı 2017-18 sezonu öncesinde Kayserispor ile anlaşarak Türkiye macerasına başladı.

Sumudica dejavu yaşıyor, System.String[]

Rumen çalıştırıcı 2017-18 sezonu öncesinde Kayserispor ile anlaşarak Türkiye macerasına başladı. Kayseri ekibiyle çıktığı ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk olan Sumudica, bu maçta 4-1'lik mağlubiyet yaşadı.


Daha sonra gösterdiği performansla Kayseri taraftarını sevindiren tecrübeli teknik adam, 5. hafta tamamlandığında 10 puana ulaşıp sıralamada 4. sıraya oturdu ve lideri 3 puan geriden takip etti.


Bu sezon ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile el sıkışıp göreve başlayan Sumudica, ilk hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bu karşılaşmadan 5-0 mağlubiyet alan Rumen çalıştırıcı, Kayserispor'u çalıştırırken 27. haftada Fenerbahçe'den aynı skorla mağlubiyet almıştı.


Kısa zamanda takımını toparlayıp ligde adından söz ettiren ve 5. haftanın sonunda 10 puana ulaşıp lider Aytemiz Alanyaspor'un sadece 3 puan gerisinde 3. sırada kendisine yer bulan Marius Sumudica'nın Türkiye macerasında görev aldığı iki takımdaki ilk 5'er haftalık performansı böylelikle büyük oranda benzerlik gösterdi.


İlk yarı 30 puan toplamıştı


Rumen teknik adam, Kayserispor'u çalıştırırken ligin bitimine bir hafta kala görevinden kulübüyle anlaşarak ayrılmıştı.


Kayserispor'dan ayrılırken son 4 maçından puan elde edemeyen ve ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Sumudica, Kayseri ekibini bırakırken 33. haftanın sonunda 44 puan toplayıp 9. sırada yer alıyordu.


Kayserispor, 2017-18 sezonunu ise 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı.


Ligin tek yabancı hocası


Rumen hoca, bu sezon Süper Lig'de görev alan takımlar arasında yabancı teknik direktörü tercih eden tek kulüpte görev alıyor.


Gazişehir Gaziantep dışındaki tüm takımlar yerli hocalardan taktik alırken, "Süper Lig'in tek yabancı hocası" konumunda Sumudica yer alıyor.


Kayserispor, Kayseri, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:41 
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