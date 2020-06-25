Sumudica: "Galatasaray maçında özel bir takım olduğumuzu gösterdik" - Son Dakika

Sumudica: "Galatasaray maçında özel bir takım olduğumuzu gösterdik"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynanan Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Özel bir takım olduğumuzu gösterdik.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynanan Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Özel bir takım olduğumuzu gösterdik. Saygıyı da alkışı da hak ediyoruz" dedi.

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, Galatasaray maçında son saniyeye kadar savaşan bir takım izlettikleri için mutlu olduğunu ifade etti. Rumen teknik adam, pazar günü oynayacakları Antalyaspor maçını da kazanarak alınan bir puanı daha değerli hale getirmek istediklerini de söyledi.


"Saygıyı da alkışı da hak ediyoruz"


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçında 3-1'den geri dönmenin küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu ifade ederek, "Karşılaşma öncesinde de yaptığım açıklamalarda maçın ne kadar zorlu geçeceğini söylemiştim. Galatasaray, içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun her zaman güçlü bir rakip olacaktır. Nitekim de böyle bir karşılaşma yaşadık. 1-0 öne geçtik sonrasında 3-1 yenik duruma düştük. Ancak sahada değişmeyen tek bir şey vardı o da futbolcularımızın kazanma arzusuydu. Bir an olsun maçı bırakmadık ve saygıyı da alkışı da hak edecek bir performansla bir puan kazandık. Bu karşılaşmadan bir şeyler kazanmayı fazlasıyla hak etmiştik ve taraftarlarımızı memnun ettiğimiz için çok mutluyum. Maçtan sonra hakem kararlarının değil de takımımızın mücadelesinin konuşulmasını ben de isterdim ancak futbol böyle bir şey. Bazen ne yaparsanız yapın maçın önüne geçecek olaylar yaşanabiliyor. Ancak benim için tek şey unutulmaz bir geri dönüşle puan almasını bildik ve hep bunu hatırlayacağım" şeklinde konuştu.


"Antalyaspor maçını kazanmak üzerine hazırlık yapıyoruz"


Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecekleri Antalyaspor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, "Galatasaray maçında alınan bir puanın anlam kazanması adına Antalyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz gösterdiği performansla Süper Lig'de ikinci yarının en iyi takımlarından birisi. Her rakibe olduğumuz gibi Antalyaspor'a da saygı duyuyorum. Ancak bu karşılaşmayı da kesinlikle kazanmak üzerine hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ligde oynadıkları son 10 karşılaşmayı da kaybetmeyen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Özellikle onlar bu karşılaşmadan da puanla ayrılırlarsa kulüp rekorunu kıracaklarını biliyorum. Ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız durumunda ligin alt sıralarıyla olan ilişkimizi de kesmiş olacağız. Futbolcularımıza güveniyorum, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizlerin alacağı sonuçlarla mutlu olacak çok büyük bir şehirde görev yapıyorum. İnsanları, bize güvenenleri bu karşılaşmada da hem göstereceğimiz performansla, hem de alacağımız galibiyetle sevindirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Futbolcularımın özverisi beni sevindirdi"


Pandemi sürecinin ardından futbolcuların yaşadığı fiziksel eksikliğin, gösterdikleri mücadeleyle önüne geçtiklerini vurgulayan Marius Sumudica, "Çok zorlu bir sürecin ardından iki zorlu karşılaşmaya çıktık. Ankaragücü maçında takımımın performansından tatmin olmamıştım. Ancak Galatasaray maçı öncesi dersimize çok iyi çalıştık ve takımımıza ciddi bir fiziksel çalışmalar yükledik. Bunun karşılığını da maçta aldık diyebilirim. Ancak tüm bunların yerine gelmesi için oyuncularımın özverisi gerekiyordu ve bu beni çok sevindirdi. 105 dakikalık bir karşılaşma oynadık. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da vazgeçmedik. Maç içerisinde birçok kez taktiksel değişiklik yaptık ve futbolcularım da onlardan beklediklerimi sahaya yansıttı. Önümüzdeki altı maç boyunca da bunun devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.


"Futbolun doğrularını futbolun güzellikleriyle yansıtıyoruz"


Futbol maçı izlerken taraftarların ne beklediklerini iyi bildiğini de dile getiren Rumen teknik adam, "Her şeyden öte ben de hayatı futbol olan bir teknik adamım. Tribündeki, televizyon başındaki herkesin ne beklediğini çok iyi biliyorum. Geriye dönüp baktığımızda oynadığımız 28 karşılaşmanın da bambaşka hikayeleri oldu. Türkiye'yi ve Süper Lig'i çok seviyorum ve burası benim için muhteşem bir yer. İnsanlar, devlet herkes futbolu çok önemsiyor ve bu kanı damarlarınızda fazlasıyla hissediyorsunuz. Süper Lig'de ilk sezonumuz olmasına rağmen şu an herkes beni arayıp 'Sizin maçlarınızı her hafta takip ediyorum, en çok zevk aldığımız maçlar oluyor' yorumlarını yapıyor. Biz elbette ki bunların yanında puanlar kazanmak için mücadele ediyoruz. Futbolun doğrularını, futbolun güzellikleriyle yansıtmaya çalışıyoruz. İzleyenlere de zevk veren bir futbol oynadığımız için mutluyum ama esas önceliğim puanlar toplamaya devam edebilmek" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP

Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sumudica: 'Galatasaray maçında özel bir takım olduğumuzu gösterdik' - Son Dakika Spor
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