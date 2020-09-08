Sumudica, Gaziantep FK'den sezon sonunda ayrılmayı planlıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.

Sumudica, kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Suudi Arabistan liginden teklif aldınız, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sumudica, kendisine bir teklif geldiğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.

Rumen teknik adam, Suudi Arabistan ekibi El Shabab'ı çalıştırdığı dönem takımın ligi 5. sırada bitirdiğini ve orada bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımla burada kurduğum bir takım var. Onları bırakıp gitmek, yani onları terk edermiş gibi... olmaz. Gerçekten aldığım teklif burada aldığım rakamlardan kat ve kat yüksek ama onları asla yüzüstü bırakıp gitmek istemiyorum. Bu şehre, kulübe ve oyuncularıma çok büyük bir saygım var. Eğer gitmek istersem serbestçe çıkabilirim buradan. Kontratımda özel bir madde var onu kullanabilirim. Kendimi motive etmek için parayı kullanmak istemiyorum. Benim için ilk sırada para yok. Başkanımla yönetimle konuştum ben burada 2 sene çalışmak istediğimi söyledim ve onlara söz verdim. Kontratımın bitmesini bekliyorum. Eğer ligin sonunu getirebilirsem kontratımı da bitirip takımdan ayrılacağım. Çünkü kontratım sezon sonunda bitiyor."

"Çok zayıf bir hazırlık süreci geçirdik"

Sumudica, takımın kamp döneminde iyi bir hazırlık süreci geçirmediğini ifade etti.

Galatasaray maçına hazırlanırken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun takım üzerinde olumsuz hava oluşturduğu için verimli bir hazırlık süreci geçirmediklerini aktaran Sumudica, "Çok zayıf bir hazırlık süreci geçirdik. Elimizde şartlar ve olanaklar yoktu. Çok büyük bir karışıklık oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene zor olacak"

Sumudica, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ettiklerini, maçın zorlu geçeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçı bizim için çok zor bir maç olacak. Geçen sezon pandemiden sonraki performansımızdan çok uzağız. Çok zor bir maç olacak, hiçbir şey hakkında söz veremem. Bizim için çok zor bir sezon olacak. Ligi ilk sekizde bitirmek gerçekten çok zor. Eğer taraftarımızın veya yönetimimizin böyle düşüncesi varsa gerçekten çok büyük bir yanlış içindeler. Bu sene geçen seneden daha çok zor olacak. Kimseye yalan söylemek istemiyorum çünkü oyuncularımı tanıyorum. Oyuncularım kafa olarak da hazır değiller kafalarında sıkıntı var."