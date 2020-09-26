Sumudica: "İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın zor geçtiğini belirterek, "İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçı değerlendirdi.

Sumudica, zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk golü biz bulduk. Öndeydik. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Bizim için zor bir maç oldu. 1 puan aldık. İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Takımım sürekli geriye düştükten sonra baskı yapıyor. Bunu da anlayamıyorum" diye konuştu. - İZMİR