GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, lige sayılı günler kala takımın genel durumundan memnun olmadığını ifade etti.

Son Dakika › Spor › Sumudica: İstesem bugün gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım - Son Dakika Spor

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