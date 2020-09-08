Sumudica: İstesem bugün gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım - Son Dakika

Sumudica: İstesem bugün gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım

GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, lige sayılı günler kala takımın genel durumundan memnun olmadığını ifade etti.

Sumudica: İstesem bugün gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım, System.String[]

GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, lige sayılı günler kala takımın genel durumundan memnun olmadığını ifade etti.

Bu sezon ilk 10'a girmenin zor olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını belirterek, istese sözleşmesindeki özel madde gereği her an ayrılabileceğini ancak takımı yüz üstü bırakmamak için sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağını söyledi.Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gazişehir FK takımı çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma hareketleri ile top sürme çalışmaları gerçekleştirdi.Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Marius Sumudica,Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi."İSTESEM BUGÜN GİDERİM ANCAK SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİM"Rumen teknik adam aldığı teklifin burada aldığı rakamlardan kat kat daha yüksek olduğunu ancak oyuncularını ve takımı yüz üstü bırakmamak için gitmeyeceğini ifade etti.Sumudica, "Oyuncularımla burada kurduğum bir takım var. Onları bırakıp gitmek, yani onları terk edermiş gibi olmaz. Gerçekten aldığım teklif burada aldığım rakamlardan kat ve kat yüksek ama onları asla yüzüstü bırakıp gitmek istemiyorum. Bu şehre, kulübe ve oyuncularıma çok büyük bir saygım var. Eğer gitmek istersem serbestçe çıkabilirim buradan. Kontratımda özel bir madde var onu kullanabilirim. Kendimi motive etmek için parayı kullanmak istemiyorum. Benim için ilk sırada para yok. Başkanımla, yönetimle konuştum. Ben burada 2 sene çalışmak istediğimi söyledim ve onlara söz verdim. Kontratımın bitmesini bekliyorum. Eğer ligin sonunu getirebilirsem kontratımı da bitirip takımdan ayrılacağım. Çünkü kontratım sezon sonunda bitiyor" şeklinde konuştu."HAZIRLIK SÜRECİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"Sumudica, takımın kamp dönemindeki hazırlık sürecinden memnun olmadığını söyleyerek, Galatasaray maçına hazırlanırken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve takım üzerinde olumsuz hava oluştuğunu ifade etti.Galatasaray maçının zor geçeceğini söyleyen Sumudica, "Geçen sezon pandemiden sonraki performansımızdan çok uzağız. Çok zor bir maç olacak, hiçbir şey hakkında söz veremem. Bizim için çok zor bir sezon olacak. Ligi ilk sekizde bitirmek gerçekten çok zor. Eğer taraftarımızın veya yönetimimizin böyle düşüncesi varsa gerçekten çok büyük bir yanlış içindeler. Bu sene geçen seneden daha çok zor olacak. Kimseye yalan söylemek istemiyorum çünkü oyuncularımı tanıyorum. Oyuncularım kafa olarak da hazır değiller, kafalarında sıkıntı var" diye konuştu.

- Neş

Spor Toto Süper Lig, Suudi Arabistan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sumudica: İstesem bugün gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım - Son Dakika Spor

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