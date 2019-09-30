Son Dakika Haberleri: Sumudica isyan etti: "Ben aptal değilim..."
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Sumudica isyan etti: "Ben aptal değilim..."

1 saat önce

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rumen teknik adam, rakiplerine çok baskı yaptıklarını ve bu baskıyla eksik bıraktıklarını belirterek, "Hakem bize değil onlara kırmızı kart gösteriyor.

Sumudica isyan etti:

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rumen teknik adam, rakiplerine çok baskı yaptıklarını ve bu baskıyla eksik bıraktıklarını belirterek, "Hakem bize değil onlara kırmızı kart gösteriyor. İki sorum var. İlk yarıda attığımız gol neden iptal edildi? Soyunma odasında defalarca izledim. 7 dakika uzatma verildi fakat 3 dakika oynandı. Neden VAR'a gitmedi hakem? Golümüz tertemiz bir gol! İptal edildiğini anlamak mümkün değil. Çok spor kanalı var. Herkes yorumculuk yapar. Bana birisi bunu açıklasın" dedi.


Kendisinin ligdeki tek yabancı hoca olduğunu hatırlatan Sumudica, "Benim ülkemdeki hakemlerden iyi Türk hakemleri. Sıkıntı benim Rumen olmam mı? Buradan yorumculara sesleniyorum. Biri bana açıklasın. TFF, VAR'a ödenek ayırır neden bu ödenek kullanılmıyor? Göztepe'yi tebrik ediyorum. Güzel futbol oynayan takım bu sıralamayı hak etmiyor. Çok fazla fırsatı harcadık. 11 puana ulaştık. Benim için önemli olan güzel futbol oynamamız. Futbolun içindeki insanlara saygı duyuyorum. Bir mesajım var. Ben aptal bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:16 
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