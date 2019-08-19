Sumudica: "Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim"
46 dakika önce
Rumen çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok kötü oynadık.
Rumen çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok kötü oynadık. Fenerbahçe
bizden daha yüksek ritimle oynadı. Yeni bir takımız ve takımla bir hafta geçirebildik. Son 10 günde dört beş oyuncu katıldı. Elimde sihirli bir değnek yok, daha fazla çalışıp zamanla daha iyi olacağız. Koşmayan oyuncular, hata yapan oyuncular gelecek hafta kenarda olacak. Haftaya Gençlerbirliği
ile zor bir maç oynayacağız." dedi.
Sumudica verilen 3 penaltıyla ilgili olarak, "İlk 20 dakikada aleyhimize 3 penaltı verilmesi... Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim. Fenerbahçe'nin ilk penaltısı, penaltı değildi." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:29
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