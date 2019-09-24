Sumudica ligde kalma sözümü tutacağım

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, verdiği sözleri tutacağını ifade ederek, "Takımdan sezon sonu ya da erken gitsem de ligde kalma sözünü tutacağım" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Gazişehir Gazişehir takımı çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-siyahlı takım ısınma hareketleri ile başladı. Top sürme çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Marius Sumudica, "Ben Türkiye'ye geldiğimde ilk verdiğim söz devam ediyor. İyi gidiyoruz ve beklentiler artıyor. Sokakta yürüyen arkadaş şampiyon yap diye bağırıyor. Sezonu tamamlarsam ya da erken gidersem verdiğim sözü tutarak takımı Lig'de tutarım" diye konuştu.

"AVRUPA'YA GİDECEĞİMİZ KONUŞULUYOR"

Sumudica, oynanan iyi oyun nedeniyle düşüncelerin değiştiğini belirterek, Göztepe maçına odaklandıklarını söyledi. Sumudica, Lig'de sonuncu takımla birinci takım da oynasa bile farklı sonuçlar çıkabiliyor. Önümüzdeki 5-10hafta değil, analizi maçtan maça yapıyorum. Fenerbahçe maçından sonra herkes takımın küme düşeceğini söylüyordu. Şimdi ise farklı konuşmalar var. Avrupa'ya gideceğimizden bahsediliyor. Şampiyonluğu söyleyenleri de duydum. Göztepe ile çok önemli bir maçımız var. Son üç maçtan beri gol yemeyen bir takım. Biz bu maça odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası için güzel sonuçlar almak istediklerini ifade eden Sumudica, "Hazırlık maçlarını bile ciddiye alan ve sürekli kazanmak isteyen bir hocayım. Ziraat Türkiye Kupası da resmi bir maç, oraya galip gelmek için gidiyoruz. Umarım güzel sonuçlarla döneriz" açıklamasında bulundu