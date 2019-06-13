Son Dakika Haberleri: Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te
Son Dakika Spor Haber

Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te

4 saat önce

Gazişehir Gaziantep'te teknik direktörlük görevine getirilen Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep'te teknik direktörlük görevine getirilen Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:42 Kaynak: AA
Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Fejsa transferini bitirdi! İşte yıllık ücreti Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer ile anlaştı Çaykur Rizespor Başkanı: Vedat Muriqi, Galatasaray'ı istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:30:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]