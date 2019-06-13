Sumudica resmen Gazişehir Gaziantep'te
4 saat önce
Gazişehir Gaziantep'te teknik direktörlük görevine getirilen Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:42 Kaynak: AA
Gazişehir Gaziantep
'te teknik direktörlük görevine getirilen Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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